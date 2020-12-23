Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Президенту России Владимиру Путину предложили сделать 31 декабря всероссийским выходным. Президент поддержал такую инициативу. Предложение поступило от главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова.
«Рекомендую в тех субъектах, где еще такое решение не принято, сделать это», — предложил президент. Путин также порекомендовал губернаторам в течение следующего года узаконить этот день как выходной на будущее.
Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем. Однако в Алтайском крае, Псковской области и Якутии решили оставить этот день рабочим, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в