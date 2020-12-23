Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Путин посоветовал губернаторам сделать дополнительный выходной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину предложили сделать 31 декабря всероссийским выходным. Президент поддержал такую инициативу. Предложение поступило от главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова.

«Рекомендую в тех субъектах, где еще такое решение не принято, сделать это», — предложил президент. Путин также порекомендовал губернаторам в течение следующего года узаконить этот день как выходной на будущее.

Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем. Однако в Алтайском крае, Псковской области и Якутии решили оставить этот день рабочим, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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