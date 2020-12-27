В Екатеринбурге задержали авиарейс из-за пассажира без маски

В «Кольцово» задержан рейс в Москву из-за пассажира без маски Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за пассажира, не надевшего маску, на час задержали рейс в Москву. Об этом URA.RU сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

«Сегодня с рейса DP-406 Екатеринбург — Москва был снят пассажир за невыполнение требований экипажа», — рассказал Клименских. Он отметил, что это решение принял командир воздушного судна.

Вылет самолета был задержан более чем на час. В пресс-службе аэропорта на звонок URA.RU не ответили. Дозвониться до пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры также не удалось.

Ранее рейсы в аэропорту задерживали на долгое время из-за тумана. В конце декабря в «Кольцово» после сигнала тревоги экстренно сел самолет. Источник в правоохранительных органах уточнил URA.RU, что в самолете сработал датчик неисправности воздушного судна.