Более 20 авиарейсов задержали из-за тумана в Екатеринбурге

Туман над Екатеринбургом помешал аэропорту Кольцово принимать и отправлять самолеты. Из-за метеоусловий было задержано более 20 рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиахаба.
«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге задерживается прилет 13 рейсов, вылет 11 рейсов. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — уточнили в аэропорте.
Последний рейс из Москвы в Екатеринбург прилетел в 02:28. После этого времени начались массовые задержки. Больше всего пострадали пассажиры авиакомпании «Победа»: с задержкой прилетят рейсы из Москвы, Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. Среднее время задержки составляет от 3 до 6 часов. В результате из-за проблем с прилетом, авиакомпания не может вовремя совершить обратные перелеты по тем же маршрутам.
Ранее из-за плохой видимости самолеты не могли приземлиться в Челябинске, поэтому совершали посадку в Екатеринбурге. При этом в Екатеринбурге также было туманно, но вылеты из уральской столицы производились по расписанию.
Подписывайтесь на URA.RU в