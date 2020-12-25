В «Кольцово» из-за неисправности экстренно сел самолет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге экстренно сел самолет. Об этом сообщил URA.RU источник в воздушной гавани.

«В 6:50 в „Кольцово“ дали тревогу об аварийной ситуации на борту летящего самолета. Сейчас он уже сел. С пассажирами все в порядке», — сообщил URA.RU источник в аэропорту. Источник в правоохранительных органах уточнил URA.RU, что в самолете сработал датчик неисправности.

Пресс-служба аэропорта также подтвердили факт посадки в Кольцово самолета, следовавшего по маршруту Тюмень-Воронеж. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», самолет принадлежит компании «Руслайн».

Ранее в Екатеринбурге также совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76. Тогда причиной стала техническая неполадка, обнаруженная вскоре после взлета.