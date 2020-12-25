25 декабря 2020

В Екатеринбурге экстренно сел самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, город екатеринбург
В «Кольцово» из-за неисправности экстренно сел самолет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге экстренно сел самолет. Об этом сообщил URA.RU источник в воздушной гавани.

«В 6:50 в „Кольцово“ дали тревогу об аварийной ситуации на борту летящего самолета. Сейчас он уже сел. С пассажирами все в порядке», — сообщил URA.RU источник в аэропорту. Источник в правоохранительных органах уточнил URA.RU, что в самолете сработал датчик неисправности.

Пресс-служба аэропорта также подтвердили факт посадки в Кольцово самолета, следовавшего по маршруту Тюмень-Воронеж. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», самолет принадлежит компании «Руслайн».

Ранее в Екатеринбурге также совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76. Тогда причиной стала техническая неполадка, обнаруженная вскоре после взлета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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