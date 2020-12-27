Путин принял решение привиться от коронавируса

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин скоро огласит свое решение о вакцинации от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин в ближайшее время расскажет, когда пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, Путин уже принял решение проходить вакцинацию. Он отметил, что глава государства ждал завершения формальных вопросов, чтобы пройти вакцинацию.

Ранее Песков заявил, что Путин сообщит, когда решит сделать прививку от коронавируса. При этом он опроверг информацию о том, что у главы государства есть отдельная вакцина от COVID-19.