Путин сообщил, когда пройдет вакцинацию от коронавируса

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прояснил позицию президента по вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщит, когда решит поставить вакцину от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он сообщит [о времени прохождения вакцинации] сам», — цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля опроверг информацию о том, что у Путина есть отдельная вакцина от коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».

Песков заявил, что Путин следит за ситуацией в стране, передает агентство Nation News. Ранее сообщалось, что менее половины готовы пройти вакцинацию, а часть из них признаются, что на их решение могут повлиять мнение президента России. Также они рассказали, что звезды российской эстрады также влияют на мнение о вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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