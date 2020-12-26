Путин сообщил, когда пройдет вакцинацию от коронавируса

Дмитрий Песков прояснил позицию президента по вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщит, когда решит поставить вакцину от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он сообщит [о времени прохождения вакцинации] сам», — цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля опроверг информацию о том, что у Путина есть отдельная вакцина от коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей».

Песков заявил, что Путин следит за ситуацией в стране, передает агентство Nation News. Ранее сообщалось, что менее половины готовы пройти вакцинацию, а часть из них признаются, что на их решение могут повлиять мнение президента России. Также они рассказали, что звезды российской эстрады также влияют на мнение о вакцинации.