Военные раскрыли, в каком случае Россия нанесет удар по Европе

Виктор Литовкин рассказал, что Россия нанесет ракетный удар по Европе только в случае нападения противника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия применит гиперзвуковые ракеты против Европы только в ответ на нападение противника. Об этом в беседе с URA.RU рассказал полковник РФ в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Если страны Европы нападут на Россию, это будет кошмар. Тогда Россия применит гиперзвуковые ракеты, которыми надежно защищена», — рассказал Литовкин. По его словам, в других случаях Россия не станет нападать на Европу.

Литовкин отметил, что страны Европы пытаются представить Россию агрессивным государством. Однако вооружение страны призвано защищать государственные границы, уверен он.

Полковник запаса РФ, военный обозреватель Александр Жилин рассказал URA.RU, что ракетные комплексы с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» готовы к боевому дежурству. «Если против России будет готовиться нападение, гиперзвуковые ракеты применят. Удар может быть даже упреждающий», — рассказал Жилин.

Он подчеркнул, что противостоять этим ракетам и перехватить их невозможно. Также Жилин упомянул, что в РФ разрабатываются и другие виды вооружения, которые еще засекречены.

Ранее немецкая газета Die Welt разместила информацию о том, что в случае войны России и США по Европе будет нанесен удар гиперзвуковыми ракетами. В издании уверены, что Европа не успеет отреагировать на атаку, передает портал argumenti.ru.