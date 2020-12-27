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Пермякам дали 15 вариантов новогодних развлечений в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Каменный город, природная достопримечательность Прикамья. Пермь, каменный город
В Каменном городе планируют проводить несколько экскурсий в день Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Пермякам предложили отправиться в путешествие по краю в период новогодних праздников. Руководитель краевого центра развития туризма Константин Тиминский сообщил URA.RU, что праздничные программы будут проходить в 15 муниципалитетах региона.

«В новогоднюю ночь и новогодние каникулы в Перми интерактивных программ, концертов и фейерверка не будет, чтобы предотвратить массовое скопление людей. Но, чтобы люди могли себя занять в праздники, разработаны специальные программы в 15 муниципалитетах края», — рассказал URA.RU Тиминский. Пермякам в праздники предлагают посетить Чердынь, Чусовой, Чайковский, Хохловку, Усолье, Соликамск, Оханск, Осу, Лысьву, Кунгур, Кудымкар, Ильинский, Всеволодо-Вильву, Березники и Губаху.

Организаторы уверяют, что все программы разработаны с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Также в описании маршрутов на портале «Пермский период. Новое время» представлены места, где можно остановиться на ночь или просто перекусить. Но добираться до городов путешественникам придется самостоятельно.

Пермские туроператоры также собираются работать в период новогодних праздников. Первые организованные экскурсии начинаются уже со 2 января. Так, из Перми можно отправиться в Кунгур, на гору Колпаки, к Усьвинским столбам и в Каменный город, на Помяненный камень или к месту съемок фильма «Сердца Пармы».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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