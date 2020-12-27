Кандидат в мэры Сургута угодил в скандал, подрабатывая таксистом

Вадим Абдуррахманов второй раз за избирательную кампанию оказывается в центре скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Кандидат в мэры Сургута (ХМАО) Вадим Абдуррахманов, подрабатывая таксистом, поругался с пассажирами и высадил их в 45-градусный мороз, не отдав деньги, которые они заплатили за проезд. Об этом URA.RU рассказала участница событий Диана Кваст.

По версии девушки, она вместе со знакомым вызвала такси в поселок Барсово. Заказ принял Абдуррахманов. Пара уселась в машину, и пассажирка сразу заплатила деньги — 400 рублей. «Он проехал буквально несколько метров и затем вновь стал требовать деньги. Я ответила, что только что ему передала. Он не соглашался нас дальше везти. Пришлось выйти из машины, поскольку он был агрессивен. Драться с ним я бы не стала», — прокомментировала инцидент девушка. Добраться до конечной точки маршрута пассажирам удалось на другой машине, водитель которой просто сжалился, увидев замерзающих пешеходов.

Сам Абдуррахманов с таким описанием событий не согласен. Он утверждает, что изначально возил знакомого Дианы за алкоголем в магазин, а затем они заехали за девушкой. «Они вышли [из машины] по инициативе этого мужчины. Он хотел вызвать другое такси. Я не возражал и поехал на другую заявку», — отметил Абдуррахманов, заявив, что никаких денег он не получал.

В ноябре Абдуррахманов уже подрался с одним из пассажиров такси. Его задержали полицейские. Спор таксиста с оппонентом решал мировой суд.