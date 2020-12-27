27 декабря 2020

В Японии началось извержение вулкана. Видео

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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
Обломки раскаленной породы выбюросило на 1,3 км Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На острове Суваносэ в Японии началось извержение вулкана Отакэ. Власти страны уже повысили уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале.

«По факту ЧП создан кризисный штаб. Столб пепла во время извержения достигал 200 метров. Раскаленные камни выбросило на 1,3 км», — сообщает Life со ссылкой на японских метеорологов.

Жителям острова запрещено приближаться к зоне извержения. На Суваносэ живет 81 человек, жилая зона находится примерно в четырех километрах от вулкана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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