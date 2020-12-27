Обломки раскаленной породы выбюросило на 1,3 км
На острове Суваносэ в Японии началось извержение вулкана Отакэ. Власти страны уже повысили уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале.
«По факту ЧП создан кризисный штаб. Столб пепла во время извержения достигал 200 метров. Раскаленные камни выбросило на 1,3 км», — сообщает
Жителям острова запрещено приближаться к зоне извержения. На Суваносэ живет 81 человек, жилая зона находится примерно в четырех километрах от вулкана.
Подписывайтесь на URA.RU в