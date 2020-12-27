27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

В Тюменской области депутата заставят вернуть деньги в бюджет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы на автодороге по проспекту Мальцева. Курган, строители, ремонтники, улица мальцева, ремонтные работы, рабочие, рабочая техника, проспект мальцева, ремонт автодороги
За реконструкцию Мельникайте «Мостострой-11» получил денег больше, чем должен был Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени компанию областного депутата Николая Руссу «Мостострой-11» обяжут вернуть в бюджет более 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Ранее переплату, которую получил подрядчик, обнаружила Счетная палата.

«В отношении подрядной организации АО „Мостострой-11“ организована претензионная работа по возврату в доход бюджета Тюмени денежных средств в размере 710 305 рублей, излишне оплаченных за пусконаладочные работы по временному выносу сетей связи», — сообщили URA.RU в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Переплату обнаружила Счетная палата, проведя проверку расходования городской казны.

По информации СП, лишние деньги «Мостострой-11» получил за выполнение реконструкции улицы Мельникайте — участка от моста через Туру до улицы Дружбы. Работы были оплачены в 2018—2019 годах. Специалисты заявляют и о других нарушениях.

«В результате проверки установлены нарушения условий контракта в части изменения объемов и видов выполненных работ. В нарушение норм ценообразования завышены коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях застроенной части города, и норма дополнительных затрат на производство работ в зимнее время», — сообщает пресс-служба Счетной палаты.

В отчете речь идет о сумме в 8,4 млн рублей, которые были потрачены неэффективно. Причем эти деньги к возврату не потребовали. Как пояснили URA.RU в департаменте дорожной инфраструктуры, изменение цены контракта в этой части было оправдано.

По итогу компании Николая Руссу нужно вернуть в бюджет немногим более 700 тысяч рублей. Счетная палата, в свою очередь, направила результаты проверки в прокуратуру, а в департаменте проводят служебное разбирательство и ищут виновных в перерасходе средств городской казны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...