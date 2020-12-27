В Тюменской области депутата заставят вернуть деньги в бюджет

За реконструкцию Мельникайте «Мостострой-11» получил денег больше, чем должен был Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени компанию областного депутата Николая Руссу «Мостострой-11» обяжут вернуть в бюджет более 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Ранее переплату, которую получил подрядчик, обнаружила Счетная палата.

«В отношении подрядной организации АО „Мостострой-11“ организована претензионная работа по возврату в доход бюджета Тюмени денежных средств в размере 710 305 рублей, излишне оплаченных за пусконаладочные работы по временному выносу сетей связи», — сообщили URA.RU в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Переплату обнаружила Счетная палата, проведя проверку расходования городской казны.

По информации СП, лишние деньги «Мостострой-11» получил за выполнение реконструкции улицы Мельникайте — участка от моста через Туру до улицы Дружбы. Работы были оплачены в 2018—2019 годах. Специалисты заявляют и о других нарушениях.

«В результате проверки установлены нарушения условий контракта в части изменения объемов и видов выполненных работ. В нарушение норм ценообразования завышены коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях застроенной части города, и норма дополнительных затрат на производство работ в зимнее время», — сообщает пресс-служба Счетной палаты.

В отчете речь идет о сумме в 8,4 млн рублей, которые были потрачены неэффективно. Причем эти деньги к возврату не потребовали. Как пояснили URA.RU в департаменте дорожной инфраструктуры, изменение цены контракта в этой части было оправдано.

По итогу компании Николая Руссу нужно вернуть в бюджет немногим более 700 тысяч рублей. Счетная палата, в свою очередь, направила результаты проверки в прокуратуру, а в департаменте проводят служебное разбирательство и ищут виновных в перерасходе средств городской казны.