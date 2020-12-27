27 декабря 2020

Родители жалуются на отставание детей по школьной программе. Виноватыми назвали учителей

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54% опрошенных родителей заявили об отставании школьников из-за дистанционного обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за дистанционного обучения многие российские школьники не могут освоить образовательную программу. Одна из причин — неготовность самих учителей преподавать удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы сервисов «Актион Образование».

В опросе компании участвовало более трех тысяч российских директоров школ и их заместители, а также родители учеников. Более половины родителей заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. «Большинство из респондентов — 54% — считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке», — приводит РБК результаты исследования.

Однако руководство школ, наоборот, заявляет, что отставание школьников минимальное или его нет совсем. Среди родителей на минимальное снижение образовательных результатов пожаловались только 29% респондентов.

Ранее учитель из Свердловской области пожаловалась, что не все школы в регионах РФ могут позволить стабильное дистанционное обучение. По поручению президента России Владимира Путина, в 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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