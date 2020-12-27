Из-за дистанционного обучения многие российские школьники не могут освоить образовательную программу. Одна из причин — неготовность самих учителей преподавать удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы сервисов «Актион Образование».
В опросе компании участвовало более трех тысяч российских директоров школ и их заместители, а также родители учеников. Более половины родителей заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. «Большинство из респондентов — 54% — считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке», — приводит РБК результаты исследования.
Однако руководство школ, наоборот, заявляет, что отставание школьников минимальное или его нет совсем. Среди родителей на минимальное снижение образовательных результатов пожаловались только 29% респондентов.
Ранее учитель из Свердловской области пожаловалась, что не все школы в регионах РФ могут позволить стабильное дистанционное обучение. По поручению президента России Владимира Путина, в 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету, передает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в