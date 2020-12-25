Заслуженный учитель призвал провести ЕГЭ в 2021 году дистанционно

У школьников в провинции нет возможности постоянно учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России стоит провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дистанционно. Об этом URA.RU заявил заслуженный учитель РФ из Москвы, историк Александр Снегуров.

В 2021 году в России из-за пандемии коронавируса отменят ЕГЭ для школьников, не поступающих в вузы. А досрочного периода проведения экзаменов не будет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. При этом власти не рассматривают возможность проводить экзамен дистанционно. Хотя, по мнению Снегурова, это можно сделать.

«Придерживаюсь мнения, что ЕГЭ надо проводить в дистанционном режиме. Хотя меня уверяли, что это невозможно. Можно учесть опыт дистанционного обучения, в котором мы достигли успехов за время пандемии. Не пойму, почему технически это невозможно провести ЕГЭ в дистанционной форме», — поделился учитель.

С позицией Снегурова не согласилась учитель обществознания из Свердловской области Марина Шарова. По ее словам, школьники в регионах по-прежнему сталкиваются с проблемами дистанционного образования. «У многих детей нет компьютеров, они выходят в сеть с телефонов. У некоторых родителей заканчиваются деньги, и они не могут оплатить интернет. Обучающие платформы не работают. Это проблема в маленьких городах, деревнях. У нас в городе [Реж] школа в одном районе вся выходит в онлайн, а в другом районе — три человека из 30», — объяснила собеседница URA.RU.

Также Снегуров выразил надежду, что облегченный формат ЕГЭ станет началом к пересмотру сдачи выпускных экзаменов в школах. «Есть надежда, что через эти поблажки, в принципе, пойдут отступления от ЕГЭ. Но не нужно торопиться увидеть отмену этого экзамена через год», — сказал собеседник. Однако Шарова, напротив, считает, что ЕГЭ — возможность для детей из провинции поступить в престижный вуз. При этом девятиклассников и тех, кто после окончания школы не планирует получать высшее образование, следует освободить от сдачи госэкзаменов, заключила учитель.