В Перми остались без воды более 220 тысяч человек

Крупная коммунальная авария произошла в Перми в ночь на 28 декабря. Без воды остался Свердловский район города, где проживает 219,6 тысячи человек, и три прилегающих населенных пункта с населением около 6 тысяч человек.
«В результате аварии на водопроводе произошло отключение водоснабжения в Свердловском районе в городе Пермь и в трех населенных пунктах — поселке Ферма, селе Фролы и поселке Горный Пермского муниципального района», — пишет ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МЧС.
Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Пермскому краю, ликвидацией аварии занимается «Новогор-Прикамье». Как сообщил читатель URA.RU, на горячей линии коммунального предприятия ответили, что ремонтные работы еще не начались. Точных сроков восстановления водоснабжения там назвать не смогли. Жители Свердловского района могут обратиться по вопросу подвоза воды к домам по телефону 8 (342) 2-100-680.
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