В Курганской области признан прибыльным только похоронный бизнес

Только ритуальные компании смогли увеличить объем бытовых услуг в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Курганской области в сфере бытовых услуг только похоронные предприятия увеличили объем услуг за январь—ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные указаны в докладе Свердловскстата.

«За 11 месяцев 2020 года объем ритуальных услуг в Курганской области вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остальные организации, которые оказывают бытовые услуги населению в регионе, уменьшили объемы продаж», — говорится в отчете статистического ведомства.

Больше всего в регионе объемы услуг за данный период сократили бани и душевые — на 47,6% по сравнению с прошлым годом. Объем услуг фотоателье, ремонта и строительства сократился более чем на 45%.

В общей сложности с января по ноябрь объем услуг у предприятий бытовой сферы в регионе сократился на 24%. Эти предприятия оказали услуг на сумму 2 454 млн рублей.