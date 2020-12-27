Новый мэр Екатеринбурга отреагировал на первый скандал

Алексей Орлов поручил представить горожанам взвешенную позицию властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на первый в его новой должности скандал. Он поручил представить горожанам позицию властей по ситуации со сносом здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа). Об этом URA.RU рассказали источники, присутствовавшие на утреннем совещании в горадминистрации.

Ранее общественники сообщили, что строительная компания «Маяк» готовится снести принадлежащее ей здание на улице Декабристов, 20, чтобы на его месте возвести две высотки. Активисты настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и таким образом спасти от демонтажа. Они обратились в мэрию, а также в управление госохраны объектов культурного наследия. Накануне, когда возле здания появилась строительная техника, туда выезжала полиция.

«Утром врио главы города поручил [городскому] департаменту информполитики подготовить взвешенный, развернутый комментарий. Но лишнего на себя не брать. Разрешения на разработку проекта планировки участка [на Декабристов, 20] администрация [„Маяку“] не выдавала, и хорошо», — рассказал о поручении Орлова инсайдер. В пресс-службе горадминистрации подтвердили, что готовят разъяснение по теме. Другой источник агентства в мэрии также заявил, что ранее «Маяку» было отказано в предоставлении разрешения на подготовку проекта планировки территории. В пресс-службе компании «Маяк» на звонки не ответили.

Бывший первый замгубернатора Алексей Орлов приступил к исполнению обязанностей главы Екатеринбурга 22 декабря. В этот день гордума приняла отставку Александра Высокинского, перешедшего в областное правительство.