Свердловский губернатор обратится к врачам из-за коронавируса

Евгений Куйвашев проведет встречу с экспертами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет встречу с медицинскими экспертами, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Встреча намечена в графике губернатора на вторник, 29 декабря, сообщил высокопоставленный источник URA.RU.

Также во вторник глава региона примет участие в совещании по мерам противодействия коронавирусу. Совещание пройдет в формате ВКС.

Сегодня, 28 декабря, Евгений Куйвашев отправится в Среднеуральск, где состоится церемония открытия пожарного депо. Ожидается, что по видеосвязи с приветственным словом к участникам обратится глава МЧС России Евгений Зиничев. Кроме того, в планах губернатора на этой неделя встреча с директором фестиваля «Ural Music Night» Евгением Горенбургом.

Евгений Куйвашев также поздравит коллег с наступающим Новым годом. Для этого он встретится с депутатами Заксобрания 29 декабря. Членов правительства он поздравит 30 декабря.