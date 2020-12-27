27 декабря 2020
26 декабря 2020

Свердловский губернатор встретился на ринге с генералом ФСО. Видео

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в пресс-центре конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев принял участие в тренировке по боксу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в тренировке по боксу вместе со спортивным функционером Умаром Кремлевым и руководителем службы безопасности президента РФ Алексеем Рубежным. Также в тренировке поучаствовал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Видео и фото поделился в Instagram Умар Кремлев.

«По традиции, провели праздничную тренировку по боксу с руководителем службы безопасности президента РФ, председателем высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексеем Александровичем Рубежным, губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, губернатором Оренбургской области Денисом Владимировичем Паслером и нашими чемпионами Олегом Саитовым, Муратом Гассиевым и Григорием Дроздом под руководством заслуженного тренера России Виталия Константиновича Сланова», — написал Умар Кремлев. На видео можно рассмотреть, что губернаторы с удовольствием принимают участие в разминке и наносят тренировочные удары. Мероприятие также включало в себя богослужение.

Ранее URA. RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно вылетел в Москву. Причина поездки осталась неизвестной. Денис Паслер ранее был премьером правительства Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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