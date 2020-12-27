Евгений Куйвашев принял участие в тренировке по боксу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в тренировке по боксу вместе со спортивным функционером Умаром Кремлевым и руководителем службы безопасности президента РФ Алексеем Рубежным. Также в тренировке поучаствовал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Видео и фото поделился в Instagram Умар Кремлев.

«По традиции, провели праздничную тренировку по боксу с руководителем службы безопасности президента РФ, председателем высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексеем Александровичем Рубежным, губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, губернатором Оренбургской области Денисом Владимировичем Паслером и нашими чемпионами Олегом Саитовым, Муратом Гассиевым и Григорием Дроздом под руководством заслуженного тренера России Виталия Константиновича Сланова», — написал Умар Кремлев. На видео можно рассмотреть, что губернаторы с удовольствием принимают участие в разминке и наносят тренировочные удары. Мероприятие также включало в себя богослужение.

Ранее URA. RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно вылетел в Москву. Причина поездки осталась неизвестной. Денис Паслер ранее был премьером правительства Свердловской области.