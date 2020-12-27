Мэра Екатеринбурга ждет первое испытание в новогоднюю ночь

На фоне холодов обострятся проблемы с коммунальной инфраструктурой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аномальный мороз в новогоднюю ночь станет первым вызовом для исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова. По данным Уральского управления Гидрометцентра, ночью 30 и 31 декабря температура воздуха на Среднем Урале будет опускаться до минус 38 градусов Цельсия.

«Экстремальные холода — вызов для любой власти, они выявляют слабые места любой коммунальной инфраструктуры. В последние годы ее активно ремонтировали, но все же недостаточно. В этом году трудности с коммуналкой могут наложиться на проблемы пандемии. Если „рванет“, это будет ощущаться острее, чем обычно, и ответственность руководителя будет выше», — прокомментировал ситуацию политолог Михаил Коробельников. Он отметил, что в мэрии существует система работы в новогодние праздники. Задача Алексея Орлова — не допустить ее сбоя.

«Все службы приведены в режим полной боевой готовности и заточены как на уборку снега, так и на обеспечение жизнедеятельности всего города. Назначены дежурные, бригады будут работать», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. Общественный транспорт 31 декабря будет работать до 22.00, метро — до 00.00.

Бывший первый замгубернатора Алексей Орлов перешел на работу в мэрию Екатеринбурга на минувшей неделе. Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку 22 декабря, и гордума удовлетворила ходатайство. Высокинский назначен врио первого замгубернатора, Орлов — врио мэра. В Екатеринбурге объявлен конкурс по избранию нового главы города.