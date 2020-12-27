Кандидаты в мэры Сургута скрывают информацию о себе

О большинстве кандидатов в мэры Сургута ничего не известно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди претендентов на пост мэра Сургута (ХМАО) становится все больше кандидатов, которые пытаются сохранить инкогнито. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В понедельник пришли три кандидата. О них известно лишь, что один — работник градообразующего предприятия, второй — строитель, а третья — руководитель отдела продаж в частной фирме. На выходных принесли документы жительница Ханты-Мансийска и безработный. Они также отказались публично оглашать свои данные. Из новых претендентов раскрыть себя согласился лишь Эдуард Кравченко, директор СТО», — сообщил инсайдер.

Дозвониться до секретаря конкурсной комиссии по выборам главы Сургута журналисту агентства не удалось, никто не ответил на телефонный звонок. Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU предположил, что кандидаты, которые отказываются публично о себе говорить, делают это из-за низкой политической культуры. «Очевидно, что они дилетанты. В мире политики принята публичность. Как можно претендовать на должность главы города и сохранять инкогнито? Если кто-то думает, что в этом есть какая-то интрига, то он ошибается. В массе других, более открытых, кандидатов они просто растворятся», — считает эксперт.

На пост главы Сургута претендуют уже 33 кандидата. Прием документов продолжится до 12 января 2021 года, в том числе и во время новогодних каникул.