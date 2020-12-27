Снос здания ПРОМЭКТа приостановлен, заявили в мэрии Фото: страница общественника Олега Букина в Facebook

Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия на три месяца приостановило снос здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в центре Екатеринбурга (ул. Декабристов, 20). Об этом сообщили в мэрии, реагируя на недовольство общественников по поручению врио главы города Алексея Орлова.

В начале декабря собственник здания — ООО «Уралинвестцентр» — уведомил мэрию, что собирается снести объект. Администрация переслала это обращение в областной департамент государственного жилищного и строительного надзора, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«21 декабря в управление государственной охраны объектов культурного наследия подано заявление на включение здания в перечень объектов культурного наследия. Решение о включении объекта в перечень или об отказе во включении будет принято 6 мая 2021 года. Соответственно, региональное управление направило собственнику уведомление, согласно которому снос здания в течение 90 дней невозможен», — сообщили в мэрии. В горадминистрации также подтвердили, что осенью компании «Маяк» отказали в разрешении на подготовку проекта планировки участка.

Ранее общественники Екатеринбурга возмутились из-за того, что компания «Маяк» решила снести принадлежащее ей здание на улице Декабристов, 20, чтобы на его месте возвести две высотки. Активисты настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и таким образом спасти от демонтажа. Накануне, когда возле здания появилась строительная техника, туда выезжала полиция.

В пресс-службе корпорации «Маяк» URA.RU заявили, что не планируют прекращать демонтаж объекта. «Сегодня нет правовых оснований останавливать [работы]. Сейчас идет устранение аварийных участков, представляющих потенциальную опасность для проходящих мимо людей. Разрешения на эти работы получены», — подчеркнула представитель компании, отметив, что ранее строители объясняли общественникам, что находиться в помещениях рискованно. «Состояние здания не позволяет эксплуатировать его безопасно для находящихся в нем людей. Участились случаи выпадения оконных рам и разрушения конструктивных элементов, неисправности проводки и прочих разрушений», — прокомментировали в «Маяке», добавив, что активисты пока не представили альтернативный план использования постройки на ул. Декабристов, 20.