Конфликт между водителем и пассажиром автобуса произошел из-за оплаты проезда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени между водителем и пассажиром автобуса №62 произошел конфликт, который привел к драке. Об этом очевидцы инцидента рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». На кадрах видеозаписи, опубликованной пользователями, видно, что один из участников потасовки, предположительно, водитель, держал в руках предмет, похожий на пистолет.

«Конфликт случился из-за проезда, человек заплатил и вышел, потом зашел обратно, а водитель его не запомнил. Пассажиры подтвердили, что этот человек оплачивал, водитель попросил прощения, но пассажир начал просить номер телефона водителя, чтобы с ним встретиться после работы и поговорить. Водитель предложил поговорить сейчас, они вышли пообщаться, и началось это», — отметил анонимный автор публикации.

На кадрах видеозаписи во время потасовки у одного из мужчин выпал предмет, похожий на пистолет. В комментариях к публикации пользователи разошлись во мнениях. «Без регистрации, на «ствол» еще разрешения не имеют», — заявил Игорь Поцейко. «Со «стволом» вышел герой, а потом начал получать, сразу «помогите», — отметил Роман Гульченко. «Почему вас маршрутчики должны возить бесплатно? Я только за то, чтобы детей возили бесплатно. Водитель извинился, он всех запомнить не может, просто пассажиру подраться хотелось. Привлечь его по 6.1 КоАП и штраф выписать максимальный — 15000 рублей», — считает Янина Бакшаева.

В городском УВД взяли время на подготовку ответа для URA.RU. В МКУ «Тюменьгортранс» направлен письменный запрос.