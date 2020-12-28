Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом. «Поражение легких — 80%»

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
86-летняя актриса находится на аппарате ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих доставлена в 122-ю больницу имени Соколова в Санкт-Петербурге. У артистки подтвержден коронавирус, а поражение легких составляет 80%.

«У Алисы Фрейндлих 80% поражения легких. Она находится в реанимации. Динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких», — пишет Life.

86-летнюю звезду советского кино экстренно доставили в реанимацию больницы в Петербурге 25 декабря с COVID-19 и пневмонией. Тогда у нее было поражено 36% легких. Об этом сообщили коллеги Фрейндлих в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передают «Невские новости». Ближайший спектакль с участием актрисы был отменен.

Ранее из-за коронавируса были госпитализированы артист РСФСР, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт и актер Сергей Шакуров. Врачам удалось стабилизировать состояние артистов.

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