Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве

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Актера госпитализировали в одну из клиник Москвы с коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российского актера Сергея Шакурова госпитализировали в Москве. У него обнаружили коронавирус.

«Состояние резко ухудшилось, его госпитализировали вновь. Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние народного артиста», — пишет telegram-канал Mash. Уточняется, что вирусная пневмония у артиста развилась в октябре.

Врачи ранее уже пролечили артиста. После этого он был отправлен на домашний карантин для продолжения лечения.

Ранее из-за коронавируса был госпитализирован артист РСФСР, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, пишет «Национальная служба новостей». Однако у него болезнь прошла в легкой форме, хотя изначально сообщалось о тяжелом течении. Вместе с тем, народный артист России Борис Плотников умер от коронавируса, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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