Последний российский регион сделал 31 декабря выходным днем

Северная Осетия стала последним российским регионом, объявившим 31 декабря выходным днем. До нее аналогичные решения были приняты другими субъектами РФ.
«Тридцать первое декабря будет выходным днем», — цитирует пресс-службу правительства Северной Осетии РИА «Новости». Таким образом, последний день этого года стал выходным для всех регионов страны.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов предложил региональным властям объявить для учителей последние два дня года выходными, сообщает Nation News. По его словам, в педагогических вузах страны данные дни уже объявлены нерабочими.
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