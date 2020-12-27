В ЯНАО топ-менеджер ТЭК скрыл от налоговой миллионы

Генеральный директор ТЭК скрыл более 17 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое перед судом пристанет генеральный директор АО «Севергазавтоматика» за сокрытие денег от налоговой. По версии следствия, он знал о имеющейся задолженности размером более 240 миллионов рублей и скрыл 17 миллионов, предназначенных для выплат.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО „Севергазавтоматика“. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД по городу Новый Уренгой совместно с налоговыми органами. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — сообщается на сайте следственного комитета РФ по ЯНАО

На момент выхода материала получить комментарии от представителей компании не удалось — на звонок и письмо корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало о том, что директор предприятия «Ямалзолото», по версии следствия, скрыл 23 миллиона рублей от налоговой, зная о задолженности в 28 миллионов рублей по налогам.