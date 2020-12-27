За год доля жителей Челябинска, полностью доверяющих губернатору Алексею Текслеру, выросла до 35%. Об этом сообщил руководитель исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров по итогам соцопроса, сделанного по заказу URA.RU.
Так, если в декабре 2019 года абсолютное доверие главе региона выразили 4% челябинцев, то в декабре их стало больше еще на 31%. Ответили на тот же вопрос «скорее доверяю» 45% опрошенных в прошлом году и 28% в текущем.
«Индекс оценки работы губернатора рассчитывается как разность положительных и отрицательных оценок. В декабре 2019 он составлял +26 пунктов, сейчас — уже +40 пунктов», — пояснил URA.RU Полукаров.
При этом с 23% до 17% снизилась доля горожан, которые в той или иной степени не доверяют главе региона. Доля затруднившихся с ответом на вопрос осталась неизменной — 15% респондентов.
Опрос проводился с 23 по 25 декабря 2020 года среди 400 совершеннолетних жителей Челябинска. Статистическая погрешность не превышает 5%.
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