Источник: вице-мэр Перми стал серым кардиналом краевого минтранса

Вице-мэр Перми Анатолий Дашкевич является наставником уже второго министра транспорта Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Вице-мэр Перми Анатолий Дашкевич значительно усилил свои позиции на краевом уровне и фактически стал теневым руководителем всей дорожной отрасли региона. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Они связывают это с тем, что многие бывшие подчиненные Дашкевича получили ключевые руководящие посты.

«У Дашкевича просто взлет по степени влияния в регионе. Сейчас его люди не только на ключевых позициях в минтрансе, но и в других краевых органах власти», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что министр транспорта Андрей Алякринский был подчиненным Дашкевича в «Пермавтодоре».

Также с «Пермавтодором» связывают замруководителя администрации губернатора Пермского края Александра Смертина, который был юристом у Дашкевича. Источники URA.RU сообщают, что в ближайшее время ключевые посты в минтрансе займут еще два подчиненных Дашкевича. Речь идет про замначальника управления внешнего благоустройства Перми Павла Румянцева и замглавы администрации Ленинского района Перми Сергея Вешнякова.

В пресс-службе минтранса информацию о предстоящих кадровых назначениях оставили без комментариев. В пресс-службе администрации губернатора от комментариев также воздержались. Дашкевич в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что не считает себя теневым руководителем дорожной отрасли региона и продолжает выполнять исключительно свои текущие задачи. «Я просто более 30 лет в отрасли, а то, что очень многие у меня учились — это действительно так», — уточнил Дашкевич.