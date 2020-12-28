Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен результатами региона в области цифровизации. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что отставка министра информационного развития и связи (МИРС) региона Игоря Никитина связана именно с этим.
«В Пермском крае при [министре информационного развития и связи региона Игоре] Никитине был четвертый в стране бюджет на развитие IT после Москвы, Питера и Казани. По мнению Махонина, за такие деньги можно было бы добиться более существенных результатов», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что отсутствие существенных результатов и стало основной причиной отставки Никитина. В пресс-службе правительства Пермского края воздержались от комментариев на тему возможной отставки Никитина.
В 2017 году бюджет МИРСа существенно увеличился — все закупки в IT-сфере стали проходить через министерство. В 2019 году бюджет МИРСа составил рекордные 3,6 млрд рублей, а в 2020 — около 5 млрд рублей. 25 декабря стал последним днем работы Никитина в должности министра.
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