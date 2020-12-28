28 декабря 2020
27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Пермский министр лишился поста из-за претензий губернатора. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, никитин игорь
Игорь Никитин (на фото) был одним из последних членов команды бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен результатами региона в области цифровизации. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что отставка министра информационного развития и связи (МИРС) региона Игоря Никитина связана именно с этим.

«В Пермском крае при [министре информационного развития и связи региона Игоре] Никитине был четвертый в стране бюджет на развитие IT после Москвы, Питера и Казани. По мнению Махонина, за такие деньги можно было бы добиться более существенных результатов», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что отсутствие существенных результатов и стало основной причиной отставки Никитина. В пресс-службе правительства Пермского края воздержались от комментариев на тему возможной отставки Никитина.

В 2017 году бюджет МИРСа существенно увеличился — все закупки в IT-сфере стали проходить через министерство. В 2019 году бюджет МИРСа составил рекордные 3,6 млрд рублей, а в 2020 — около 5 млрд рублей. 25 декабря стал последним днем работы Никитина в должности министра.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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