Россия ответила Болгарии на высылку дипломата

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, подземный переход, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо, масочный режим
Помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисов должен покинуть Россию в течение 72 часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Это стало ответным шагом на высылку из Софии российского дипломата. Об этом заявили в МИД РФ.

«28 декабря посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова», — передает РИА «Новости». В течение 72 часов Борисов должен покинуть территорию РФ.

Ранее власти Болгарии выслали из страны военного атташе при посольстве России в Софии. Его обвинили в шпионаже. За последние два года это стал уже шестой российский дипломат, высланный из страны. Власти России заявили, что принятые меры безосновательны.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН заявил, что высылка из Болгарии российского дипломата — это тихая война против России со стороны НАТО. По его словам, внешнюю политику Болгарии определяет США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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