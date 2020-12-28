Россия ответила Болгарии на высылку дипломата

Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова. Это стало ответным шагом на высылку из Софии российского дипломата. Об этом заявили в МИД РФ.
«28 декабря посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова», — передает РИА «Новости». В течение 72 часов Борисов должен покинуть территорию РФ.
Ранее власти Болгарии выслали из страны военного атташе при посольстве России в Софии. Его обвинили в шпионаже. За последние два года это стал уже шестой российский дипломат, высланный из страны. Власти России заявили, что принятые меры безосновательны.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН заявил, что высылка из Болгарии российского дипломата — это тихая война против России со стороны НАТО. По его словам, внешнюю политику Болгарии определяет США.
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