Губернатор Моор рассказал, как реагирует на негатив в соцсетях

Губернатор Моор не обижается на злые комментарии пользователей соцсетей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Александр Моор рассказал о том, как он реагирует на негативные комментарии в социальных сетях. Свою точку зрения он озвучил в эфире компании «Регион-Тюмень». По словам главы региона, негатив под его постами не означает, что тюменцы оценивают работу власти отрицательно.

«Я научился спокойно относиться ко всем комментариям. Нужно понимать, что не всегда они отражают общественное мнение. Люди, у которых все хорошо, не всегда пишут. Чаще это делают те, у кого есть какие-то проблемы», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, часть негатива — это не точка зрения реальных тюменцев. Часто комментарии пишут боты, зарегистрированные на территории области и за ее пределами.

Ранее URA.RU писало, что глава Тюменской области выступил с ежегодным посланием. В числе прочего, он рассказал о провалах региональных властей.