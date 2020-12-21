Губернатор Моор рассказал о провалах региональных властей

Губернатор Моор рассказал о тех показателях, по которым Тюменская область не смогла добиться достойных результатов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о направлениях, по которым регион показал неудовлетворительные результаты в текущем году. Данные глава области озвучил в рамках своего ежегодного послания.

«В нашей картине жизни присутствуют и не радующие элементы. Валовый региональный продукт, инвестиции в основной капитал, выпуск по некоторым секторам индустриального производства, объемы строительства, и, как общее следствие, реальные денежные доходы населения — все это снизилось», — заявил губернатор Тюменской области в рамках своего ежегодного послания.

Губернатор назвал причины, с которыми связаны неудовлетворительные показатели. В их числе не только пандемия, но и «другие объективные факторы». В том числе, естественные циклы экономического развития.

В докладе главы региона прозвучали и результаты российских рейтингов, по которым Тюменская область показала не лучшие результаты. По показателю товарного экспорта по итогам прошлого года Тюмень стала 31-й. По инновационному развитию — 25-й. По качеству инновационной политики — 67-й. По социальному благополучию населения — 15-й.

«Важно сделать правильные выводы. Не сидеть сложа руки, не ждать, пока дела наладятся сами собой. А перегруппировать наши силы и определить новые точки их приложения. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей», — подчеркнул Моор.