Кадыров раскрыл личности боевиков, напавших на полицию в Грозном

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров заявил, что личности нападавших уже установлены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего в результате нападения боевиков в Грозном сотрудника полиции. Об этом глава республики написал в своем telegram-канале.

«Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции», — написал Кадыров. По его словам, правоохранительными органами уже установлены личности нападавших — ими стали два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн. Оба переехали в республику в 2012 году и были трудоустроены в одной из пекарен города.

Ранее стало известно о том, что в центре Грозного совершено нападение на сотрудников полиции. В результате инцидента смертельные ранения получил один из силовиков. Оба нападавших были ликвидированы ответным огнем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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