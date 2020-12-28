Кадыров раскрыл личности боевиков, напавших на полицию в Грозном

Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего в результате нападения боевиков в Грозном сотрудника полиции. Об этом глава республики написал в своем telegram-канале.
«Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции», — написал Кадыров. По его словам, правоохранительными органами уже установлены личности нападавших — ими стали два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн. Оба переехали в республику в 2012 году и были трудоустроены в одной из пекарен города.
Ранее стало известно о том, что в центре Грозного совершено нападение на сотрудников полиции. В результате инцидента смертельные ранения получил один из силовиков. Оба нападавших были ликвидированы ответным огнем.
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