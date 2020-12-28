Неизвестные напали на сотрудников полиции в центре Грозного
В центре Грозного неизвестные напали на сотрудников полиции. В настоящее время в городе перекрыта часть улиц.
«По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. По информации агентства, один из нападавших был ликвидирован.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. Часть улиц города была оцеплена.
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