СМИ: неизвестные напали на полицейских в центре Грозного. Есть погибшие

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Чечня. Грозный , чечня, грозный, грозный сити
Неизвестные напали на сотрудников полиции в центре Грозного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Грозного неизвестные напали на сотрудников полиции. В настоящее время в городе перекрыта часть улиц.

«По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. По информации агентства, один из нападавших был ликвидирован.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. Часть улиц города была оцеплена.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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