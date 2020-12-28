Вице-спикер думы Челябинска переходит в правительство региона

Дмитрий Тарасов возвращается в правительство области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер городской думы Челябинска Дмитрий Тарасов покинет свой пост, чтобы стать первым заместителем министра здравоохранения региона. О том, что заявление от Тарасова о сложении полномочий подано, URA.RU сообщили в Центральном райсовете Челябинска, от которого он был делегирован в думу. Виктория Сахарова, которая сейчас занимает пост первого замминистра, уйдет в отставку.

«29 декабря Центральный райсовет Челябинска рассмотрит заявление Тарасова о сложении им депутатских полномочий. Если депутаты примут его заявление, такой же вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы», — сообщили в райсовете.

После того, как Тарасов перестанет быть депутатом, он будет назначен первым замминистра здравоохранения, сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. «Действующий первый замминистра Сахарова покинет госслужбу, чтобы заниматься преподавательской деятельностью. Отставка и назначение будут подписаны до конца года», — пояснил источник. В пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера от комментариев отказались.

Сахарова занимала пост первого замминистра с февраля 2013 года. О причинах ее отставки не сообщается. Тарасов, медик по образованию, с 2013 по 2014 год руководил областным минздравом. Затем возглавлял горбольницу №1 в Челябинске. С октября 2019 года работает на освобожденной основе в статусе вице-спикера гордумы Челябинска. Связаться с Сахаровой и Тарасовым не удалось.