Суд объявил в розыск свердловчанку, совершившую смертельное ДТП

Кристина Тахтеева получила семь лет колонии-поселения, но приговор до сих пор не вступил в силу Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Свердловский областной суд объявил в розыск жительницу Екатеринбурга Кристину Тахтееву. В июле 2019 года она устроила смертельную аварию на каршеринговом автомобиле и после приговора скрылась.

В областном суде 28 декабря должны был рассмотреть апелляцию на приговор Чкаловского районного суда. Но в суд гражданка не явилась. «Сегодня определением Свердловского областного суда осужденная Тахтеева объявлена в розыск», — сообщили агентству в пресс-службе областного суда. Там добавили, что судебные приставы не обнаружили ее дома. Сейчас уголовное дело приостановлено до розыска осужденной.

По приговору суда первой инстанции Тахтеевой назначили семь лет колонии-поселения. После вступления приговора в силу она сама должна была проследовать к месту отбывания наказания.

Авария произошла в июле 2019 года на Полевском тракте. За руль каршерингового Hyundai Solaris Тахтеева села пьяной после вечеринки. На высокой скорости она въехала в бетонные блоки на ремонтируемом участке дороги. «В результате ДТП, произошедшего по вине Кристины Тахтеевой, молодому человеку, ехавшему на заднем сидении ее автомобиля, причинена сочетанная тупая травма головы, туловища и конечностей. Спустя 2,5 недели молодой человек скончался в МАУ „ЦГКБ № 24“ от полученных травм», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Еще одна пассажирка тяжело пострадала.