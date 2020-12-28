Навального обвинили в госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Блогер, по мнению Сергея Карнаухова, оказывает прямое содействие в ведении санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогеру Алексею Навальному за свою деятельность придется ответить по статье «Государственная измена». Об этом в своем telegram-канале написал бывший вице-губернатор Кировской области, публицист Сергей Карнаухов.

«Участвуя в авантюре с „Новичком“, Навальный открыто перешел на сторону зарубежных спецслужб», -пишет Карнаухов. По его словам, своей деятельностью блогер оказывает прямое содействие введению санкций, в том числе в отношении международного проекта «Северный поток-2», а также способствует усилению давления на всех россиян и дискредитации органов власти. Кроме того, по мнению Карнаухова, деятельность Навального наносит ущерб национальной безопасности России.

Публицист подчеркнул, что возбуждение в отношении блогера уголовного дела за государственную измену позволит пресечь деятельность разветвленной сети его сторонников. Участники этой структуры, по словам Карнаухова, также работают в интересах западных стран.

В госзимене виновата и жена Навального Юлия, добавил публицист. По мнению Карнаухова, ее вина состоит в том, что она не остановила своего мужа и не сообщила о его преступлениях.

Статья 275 УК РФ «Государственная измена» подразумевает под собой как шпионаж, так и выдачу иностранному государству, либо международной организации сведений, составляющих гостайну. Кроме того, статья подразумевает наказание за деятельность, направленную против безопасности страны. Действия Навального, в частности консультации по санкциям в отношении России и «Северного потока-2», а также работа по непризнанию выборов в стране, по мнению Карнаухова, подпадают под данную статью.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...