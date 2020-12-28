Навального обвинили в госизмене

Блогеру Алексею Навальному за свою деятельность придется ответить по статье «Государственная измена». Об этом в своем telegram-канале написал бывший вице-губернатор Кировской области, публицист Сергей Карнаухов.
«Участвуя в авантюре с „Новичком“, Навальный открыто перешел на сторону зарубежных спецслужб», -
Публицист подчеркнул, что возбуждение в отношении блогера уголовного дела за государственную измену позволит пресечь деятельность разветвленной сети его сторонников. Участники этой структуры, по словам Карнаухова, также работают в интересах западных стран.
В госзимене виновата и жена Навального Юлия, добавил публицист. По мнению Карнаухова, ее вина состоит в том, что она не остановила своего мужа и не сообщила о его преступлениях.
Статья 275 УК РФ «Государственная измена» подразумевает под собой как шпионаж, так и выдачу иностранному государству, либо международной организации сведений, составляющих гостайну. Кроме того, статья подразумевает наказание за деятельность, направленную против безопасности страны. Действия Навального, в частности консультации по санкциям в отношении России и «Северного потока-2», а также работа по непризнанию выборов в стране, по мнению Карнаухова, подпадают под данную статью.
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