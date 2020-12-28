Врачи перечислили самые ранние симптомы коронавируса

COVID может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая диарею, рвоту, потерю аппетита и тошноту. К такому выводу пришли врачи из клиники Майо в США.
«Это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день. При этом диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений COVID-19», — пишет Daily Express. Специалисты уточнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. Но в случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.
Ранее председатель британской ассоциации по борьбе с онкологией Роберт Ринтула заявил, что симптомы COVID-19 и рака легких могут быть схожи, но отличить их можно по ряду ключевых признаков. Речь идет о сухом кашле с одышкой, лихорадке, боли в мышцах, потере обоняния и вкуса. Однако постоянный кашель в течение трех или более недель, потеря веса и чувство усталости указывают именно на рак.
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