28 декабря 2020

Врачи перечислили самые ранние симптомы коронавируса

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, covid-19, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Эти симптомы могут длиться всего один день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

COVID может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая диарею, рвоту, потерю аппетита и тошноту. К такому выводу пришли врачи из клиники Майо в США.

«Это не самые распространенные симптомы и длиться они могут всего один день. При этом диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений COVID-19», — пишет Daily Express. Специалисты уточнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. Но в случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

Ранее председатель британской ассоциации по борьбе с онкологией Роберт Ринтула заявил, что симптомы COVID-19 и рака легких могут быть схожи, но отличить их можно по ряду ключевых признаков. Речь идет о сухом кашле с одышкой, лихорадке, боли в мышцах, потере обоняния и вкуса. Однако постоянный кашель в течение трех или более недель, потеря веса и чувство усталости указывают именно на рак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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