Жириновский раскрыл, кто после него может возглавить ЛДПР

На место главы ЛДПР могут претендовать четыре человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЛДРП назвал своих возможных преемников на посту главы ЛДПР. По его мнению, в ближайшее время на должность могут претендовать четыре человека.

Среди них — врио губернатора губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, заместитель руководителя Рособрнадзора Борис Чернышев и депутат Алексей Диденко. Жириновский подчеркнул, что он всегда за омоложение и обновление. По словам политика, новый лидер должен уметь дискутировать на любые темы, иметь опыт работы руководителем, быть общительным, добрым и харизматичным. Также он назвал тех, кто может претендовать на пост в дальнейшем.

«На самую дальнюю перспективу — Власов, сейчас ему 25 лет, Елена Афанасьева, Елена Строкова. Целый набор людей, которые имеют хорошее образование, длительное пребывание в качестве депутатов, губернаторы», — цитирует главу ЛДПР телеканал 360.

28 декабря Жириновский назвал политиков, которые могут стать преемниками президента. Он подчеркнул, что намерен претендовать на пост главы России в 2024 году, пишет агентство Nation News. Также политик сравнил себя с Байденом, который ждал президентского кресла 34 года. Он считает, что также достигнет «Олимпа», но в 2024, уточняет телеканал « Царьград». Позже он добавил, что преемником Путина может оказаться нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин.