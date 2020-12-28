ФСБ попросила ввести дополнительные выплаты для сотрудников

Выплаты будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила законопроект, который предусматривает возможность введения новых выплат для сотрудников. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Допвыплаты будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими». Также представители ФСБ считают, что необходимо наделить функцией охраны и обороны объектов органов безопасности «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что женщинам-военнослужащим планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. По словам замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, размер выплаты с нынешних 13504 рублей возрастет до 27984,66 рублей. Она отметила, что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплаты военным. Такое же повышение ждет пенсии силовиков, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.