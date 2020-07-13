Российским госслужащим повысят оклады

Оклады российских госслужащих будут проиндексированы на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации, его подписал президент РФ Владимир Путин.
«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>», — говорится в документе. Отмечается, что повышение затронет также оклады дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств МИД на территории России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплаты военным. Такое же повышение ждет пенсии силовиков, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.
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