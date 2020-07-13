13 июля 2020

Российским госслужащим повысят оклады

© Служба новостей «URA.RU»
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Оклады госслужащих будут проиндексированы на 3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оклады российских госслужащих будут проиндексированы на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации, его подписал президент РФ Владимир Путин.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>», — говорится в документе. Отмечается, что повышение затронет также оклады дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств МИД на территории России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении зарплаты военным. Такое же повышение ждет пенсии силовиков, которые до этого служили в органах по контролю за оборотом наркотиков и носили специальные звания.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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