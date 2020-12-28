Моргенштерну не понравилось интервью Юрию Дудю Фото: Instagram Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн примерил на себя образ журналиста Юрия Дудя в ходе съемок их интервью. Однако этот фрагмент не вошел в выпуск программы «Вдудь». Об этом Моргенштерн рассказал в разговоре с Эльдаром Джараховым на YouTube.

Джарахов спросил у Моргенштерна о моментах из интервью Дудю, которые не вошли в итоговый выпуск. «Помню момент, когда он ушел в туалет, остался пустой стул. Я начал туда-сюда пересаживаться и имитировать вопросы. Я садился на его стул и говорил: „Алишер, а пенис у тебя огромный?“, пересаживался обратно и [говорил]: „Да, огромный“. Это был самый веселый момент, все операторы, все угорали. Но почему-то это не вставил он. Наверное, потому что я веселее него», — сказал Моргенштерн.

Интервью Юрию Дудю Моргенштерн назвал скучным. По словам рэпера, журналист не раскрыл его как персонажа. «Скучно, все на поверхности. Скучные, какие-то душные вопросы», — заявил Моргенштерн. Рэпер предположил, что Юрию Дудю просто надоело заниматься проектом «Вдудь».

Интервью Моргенштерна Дудю вышло 4 ноября. С того момента выпуск набрал более 22 миллионов просмотров. Помимо самого рэпера Дудь пообщался с его девушкой Диларой Зинатуллиной и битмейкером Моргенштерна Славой Марлоу. Самого Моргенштерна активно критиковали за сказанное в выпуске, передает телеканал 360.