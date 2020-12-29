Российский аналог Zoom получил название «Сферум» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский аналог видеосервиса Zoom получил название «Сферум». Разработка прошла испытания в школах Московской области и сейчас тестируется в 15 регионах РФ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы успешно его апробировали в Московской области. Я могу сказать название: „Сферум“ — сфера ума, долго выбирали название», — цитирует Кравцова ТАСС. Сервис разрабатывает компания Ростелеком, для этого используется инфраструктура ЕГЭ.

«Сферум» сейчас испытывают в 15 регионах России. Для школ он будет бесплатным. Сервис создан в рамках эксперимента по внедрению в школах России цифровой образовательной среды. По словам Кравцова, «Сферум» надежно защищен от хакеров. «Защищено так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в России создали аналог Zoom, передает телеканал 360. В видеоконференциях смогут участвовать до 100 человек. В программе есть, в частности, есть функция «поднятия руки».