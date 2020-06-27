27 июня 2020

После карантина в РФ останется дистанционное обучение. В эксперименте участвуют регионы Урала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное обучение. Клипарт. Курган, удаленная работа, удаленка, дистанционное обучение, удаленное обучение, уроки онлайн
Школьники в некоторых регионах будут учиться дистанционно еще два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В российских школах и колледжах хотят провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). С такой инициативой выступило Минпросвещения РФ, говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

«ЦОС — совокупность условий ‎для реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. Предусматривается проведение с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды», — говорится в пояснительной записке к проекту. Новую систему проверят в 14 регионах страны, в том числе в Челябинской и Тюменской областях, а также в ЯНАО и Пермском крае.

В образовательных учреждениях, в которых пройдет эксперимент, проведут высокоскоростной интернет (не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах). Также их оснастят компьютерами и необходимым программным обеспечением.

Подготовить проект о совершенствовании системы дистанционного образования в стране ранее поручил президент России Владимир Путин. Такая инициатива связана с тем, что в конце учебного года многие школы вынужденно перешли на онлайн-обучение из-за пандемии коронавируса.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...