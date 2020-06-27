В российских школах и колледжах хотят провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). С такой инициативой выступило Минпросвещения РФ, говорится на портале проектов нормативных правовых актов.
«ЦОС — совокупность условий для реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. Предусматривается проведение с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды», — говорится в пояснительной записке к проекту. Новую систему проверят в 14 регионах страны, в том числе в Челябинской и Тюменской областях, а также в ЯНАО и Пермском крае.
В образовательных учреждениях, в которых пройдет эксперимент, проведут высокоскоростной интернет (не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах). Также их оснастят компьютерами и необходимым программным обеспечением.
Подготовить проект о совершенствовании системы дистанционного образования в стране ранее поручил президент России Владимир Путин. Такая инициатива связана с тем, что в конце учебного года многие школы вынужденно перешли на онлайн-обучение из-за пандемии коронавируса.
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