Курганцы недовольны стоимостью субсидируемых авиабилетов

Рейсы из Кургана в Сочи и Симферополь появятся в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент экономического развития Курганской области направит запрос в авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines) по стоимости билетов из местного аэропорта в Сочи и Симферополь. Об этом представители департамента сообщили в соцсетях в ответ на недовольство местных жителей высокой стоимостью билетов.

«С мая месяца запускают рейсы авиакомпании S7 до Сочи и Симферополя, это, конечно, все замечательно, но цены на билеты около 11 тысяч рублей на человека, на ребенка около 9 тысяч. Мне интересно, кто-нибудь будет летать из Кургана?» — задался вопросом анонимный подписчик группы соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». По его подсчетам, перелет из Кургана обойдется значительно дороже, чем из Екатеринбурга.

Пользователю ответили представители областного департамента экономического развития. «Ваше обращение принято в работу. Департаментом будет сделан запрос в авиакомпанию по стоимости билета», — сообщили в департаменте.

С мая до конца сентября 2021 года можно будет улететь из Кургана в Сочи и Симферополь и обратно. Софинансирование рейсов со стороны Курганской области составит 61%. В декабре появилась информация, что большинство билетов будет стоить от 10 760 рублей.