Депутат рассказал о новой международной победе России

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Российские инструктора обучили военных ЦАР борьбе с бандформированиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отправка российских инструкторов в Центральноафриканскую республику помогла провести в стране выборы президента в условиях гражданской войны. Такое мнение озвучил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

До этого в ЦАР обострилось противостояние между военными и радикальными сторонниками экс-главы государства Франсуа Бозизе, недопущенного до выборов. Радикалы предпринимали попытки саботировать плебисцит.

«Роль России ключевая. Она достаточно долгое время участвует в урегулировании мирного процесса в ЦАР, происходящего с разрешения и одобрения Совбеза ООН. Россия не скрывала, что отправила [в ЦАР] инструкторов, которые занимались подготовкой местных вооруженных сил. Тут можно обозначить ее положительное влияние на безопасность. Безусловно, повышение явки зависит от безопасности», — заявил Медведев «Федеральному агентству новостей».

Действия российских инструкторов позволили армии ЦАР сформировать структуру, которая не позволила радикалам вмешаться в голосование, уверяет Медведев. По мнению журналиста, явку удалось существенно увеличить, а дальнейшая работа по стабилизации положения в государстве будет продолжена.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова заявила URA.RU, что Россия может взять на себя ключевую роль в мирном урегулировании гражданской войны в ЦАР. По мнению эксперта, Москва могла бы объединить вокруг себя и другие государства, заинтересованные в разрешении конфликта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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