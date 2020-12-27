Политолог МГУ назвал новую международную цель для России

Вооруженные радикалы пытаются сорвать президентские выборы в ЦАР Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЦАР проходят президентские выборы, которые пытаются саботировать бандформирования, поддерживающие экс-главу республики Франсуа Бозизе. По словам политолога-международника, доцента факультета мировой политики МГУ Наталии Пискуновой, в стране уже давно идет противостояние нескольких сил, и в этом конфликте Россия может взять на себя роль лидера в миротворческом урегулировании 30-летней гражданской войны.

«Несмотря на многочисленные попытки помешать процессу выборов, вооруженные силы республики, полицейские, жандармы и миротворцы достойно держат оборону», — сообщает «Федеральное агентство новостей». Как отметил глава миссии миссии MINUSCA в ЦАР Манкер Ндиайе, проблемы существуют в нескольких регионах, однако в подавляющем большинстве пунктов голосования процедура проходит без инцидентов.

«Мы на земле. Мы реагируем на различные нападения и стратегию преследования со стороны некоторых вооруженных групп в союзе с Франсуа Бозизе, стремящихся заблокировать избирательный процесс и помешать гражданам ЦАР», — заявил Ндиайе.

По мнению Наталии Пискуновой, Россия способна выступить миротворцем в урегулировании конфликта в ЦАР. «России было бы перспективно занять некую нейтральную позицию с акцентом на международное урегулирование конфликта. То есть, не быть единоличным участником миротворческого урегулирования, а именно стараться возглавить международную миссию по урегулированию ситуации в ЦАР. Это будет наиболее сбалансированная позиция», — заявила политолог.

Ранее стало известно об эскалации военного конфликта в ЦАР между президентской и антиправительственной коалициями. Оппозиция ставит своей задачей помешать действующему главе государства Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок на президентских выборах. Экс-глава республики Франсуа Бозизе, который не был допущен до выборов, сплотил вокруг себя радикалов. Действующая власть обвинила его в попытке государственного переворота.