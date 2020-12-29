Силуанов: Минфин РФ будет тратить народные деньги до 2022 года

Власти не будут повышать налоги в случае сокращения доходов бюджета, отметил Антон Силуанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Минфин РФ продолжит расходовать средства из Фонда национального благосостояния в 2021 году. В 2022 году планируется начать пополнение ФНБ. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Минфин в 2021 году планирует продолжить траты из Фонда национального благосостояния. В 2022 году, исходя из прогнозов цен на нефть, перейдет к пополнению фонда», — пишет ТАСС со ссылкой на Силуанова. В случае ухудшения ситуации с доходами бюджета налоги повышаться не будут, добавил он. Вместо этого власти будут занимать деньги и тратить их из ФНБ.

В 2020 году остаток бюджета России составит около триллиона рублей, добавил министр. По словам Силуанова, 400-450 миллиардов рублей пойдут в резервный фонд правительства. Общие расходы бюджета по итогам 2020 года могут составить 23,84 триллионов рублей.

Ранее Силуанов назвал плюс в санкционной политике других стран по отношению к России, передает телеканал 360. По словам Силуанова, санкции позволяют развивать экономику РФ.