УГМК разрешили снести часть завода ради храма Святой Екатерины

Храм на месте бывшего здания Приборостроительного завода будет построен через шесть лет Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило УГМК начать снос части здания Приборостроительного завода, на месте которого планируется строить храм Святой Екатерины. Положительное заключение по демонтажу вынес замдиректора Пермского научно-производственного центра по охране памятников Александр Киселев.

«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр при проведении земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ, возможно (положительное заключение)», — говорится в акте о государственной историко-культурной экспертизе. Согласно данным экспертизы, Т-образное здание будут демонтировать в четыре этапа. Отключение инженерного оборудования, демонтаж кровли и двух верхних этажей будет проходить вручную. Снос подвала, первого и второго этажа будет проходить «механизированным способом».

На данный момент здание соседствует с объектом культурного значения «Мемориальный музей Мамина-Сибиряка». Эксперт считает, что памятник от сноса не пострадает.

Представитель областного управления госохраны в беседе с URA.RU подтвердил, что представители УГМК смогут снести часть здания при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия. За соблюдением ограничений будут следить авторский и технический надзор.

В пресс-службе УГМК URA.RU подтвердили наличие разрешения на снос части здания. Там считают информацию в «названии акта» исчерпывающей и от дальнейших комментариев воздержались.

Площадка под Приборостроительным заводом в Екатеринбурге изначально считалась наиболее приемлемой для инициаторов строительства храма, так как один из авторов идеи — УГМК (гендиректор Андрей Козицын) — владеет частью здания. Источник URA.RU сообщил, что храм будет построен как минимум чем через шесть лет.