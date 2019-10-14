Успеют ли построить храм Святой Екатерины к 300-летию Екатеринбурга?

После опроса инвесторы будут разрабатывать новый проект собора, уже четвертый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Храм Святой Екатерины на месте Приборостроительного завода — площадке, за которую проголосовали жители Екатеринбурга на первом в России общегородском опросе — будет построен не раньше чем через шесть лет, сообщил источник «URA.RU». Чтобы успеть, как планировалось, сделать подарок к 300-летию Екатеринбурга, строителям придется в авральном режиме вести расчистку территории и проектирование. Скептики считают, что к контрольному сроку — 2023 году — получится только убрать все строения, которые находятся на этом месте.

В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные митинги, против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Президент РФ Владимир Путин посоветовал выбрать место для храма с помощью голосования. Опрос прошел в воскресенье, 13 октября, и уже признан состоявшимся: в голосовании приняли участие 97 453 человек, явка составила 8,98%. За строительство на территории приборостроительного завода на Горького, рекомендованной митрополитом Екатеринбургским Кириллом, проголосовали 56008 участников опроса (57,66%), за альтернативную площадку — за Макаровским мостом — 38361 (39,49%), испорченных бюллетеней 2774 (2,85%).

Противники существующей власти предлагали горожанам не ходить на опрос, но реальная явка в 10 раз превысила планы мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Площадка под приборостроительным заводом изначально считалась наиболее приемлемой для благотворителей, инициировавших строительство храма, так как один из авторов идеи — УГМК (гендиректор Андрей Козицын) — уже владеет частью здания. Первоначально планировалось, что на месте завода будет построен детский культурно-образовательный центр. Собеседник агентства в компании рассказал, что после майских протестов бизнесмен передумал делать горожанам образовательный подарок и архитекторы стали создавать эскизы размещения на этом месте храма, а впоследствии было принято решение сделать храм доминантой площадки, а в соседних зданиях разместить центр искусств.

Источник «URA.RU» сообщил, что инициаторы создания собора уже разработали план действий на случай, если выиграет вариант на Горького. По этому плану, храм будет построен минимум к 2025—2026 году, хотя изначально собор должен был появиться к 300-летию Екатеринбурга (2023 год). Другой собеседник это опровергает: купола появятся на соборе к юбилею, как должно было произойти и при строительстве в сквере (тогда указывалось, что внутренняя роспись храма начнется после 300-летия).

В нижней части экрана между левыми административными зданиями и правой деревянной постройкой (домом-музея Мамина-Сибиряка) нарисовано несколько деревьев. Сейчас на этом месте центральный офис Пенсионного фонда России по Свердловской области екатеринбург.рф

Представитель строительной индустрии на условиях анонимности настаивает, потребуется около трех лет на разработку и утверждение нового проекта храма и на подготовку территории. Столько же — на его постройку.

«Одна из самых длительных процедур — изменение вида разрешенного использования выбранного участка. Статус земли должен позволять строительство религиозных построек. Проект документа по смене статуса подписывает глава города после того, его рассмотрят на общественных обсуждениях, одобрит специальная комиссия и гордума. Такие процедуры длятся до полугода. Но строителям еще нужно провести инженерные изыскания на участке, а проект храма должен еще пройти экспертизу», — рассказал собеседник агентства.

Источник в мэрии уверен, что после опроса документы для храма утвердят до 1 января 2020 года. Он обращает внимание на другое: первые эскизы размещения храма выполнены без учета здания регионального управления Пенсионного фонда России

(Горького, 17б — адрес указан в контактах официального сайта ПФР), который ранее был выкуплен у Уралвагонзавода. В агитационных материалах в поддержку храма на месте здания указана пешеходная зона. Источник в УГМК утверждает, что Пенсионный фонд не владеет площадями в здании, а арендует их, поэтому отношения между сторонами будут регулироваться действующим договором.

Одновременно начнется снос приборостроительного завода. По данным источников «URA.RU», УГМК не будет прибегать к взрыву здания (как было с телебашней и мукомольным заводом). «Конструкции не слишком прочные, поэтому достаточно будет использовать тяжелую технику — ломать стены будут ковшами экскаваторов», — рассказал инсайдер агентства. Вывозить фрагменты зданий из центра города будут крупнотоннажными грузовиками (грузоподъемность свыше 10 тонн) по ночам, чтобы не нарушать действующее законодательство.

Но прежде инвесторам нужно договориться с «Альфа-Банком» по выкупу второй части здания завода вдоль Первомайской — у компании там находится свой офис. Пока стороны ведут переговоры о цене. «Банк готов рассмотреть любые конструктивные и взаимоприемлемые предложения», — ответили «URA.RU» в пресс-службе «Альфа-Банка». При этом нашему агентству от источников известно, что УГМК изучает разные варианты развития событий, в том числе начало сноса только своей части объекта: «По сути, это никак не помешает строительству храма, ведь главное, что будет открыт вид на историческую площадь, которая изначально задумывалась на месте завода».

Площадка на месте Приборостроительного завода одержала победу несмотря на протесты местной оппозиции. Причем активисты сами разбились на два лагеря. Одни — например, представители организации «Парки и скверы» — призывали горожан в качестве ультиматума голосовать за Макаровский мост. Другие — штаб Алексея Навального в Екатеринбурге — настаивали на том, что не нужно участвовать в опросе в принципе.